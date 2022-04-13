Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

13.04.2022 00:58
Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Edremit ilçesine bağlı uygulama noktasında tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Thor ile yapılan aramada 15 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

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Edremit, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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