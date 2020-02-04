Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 15 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo'nun da katıldığı detaylı aramada, ikamet içerisinde bulunan 2 adet plastik kova içerisinde 17 paket halinde toplam 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan V.G. ve F.G. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Narkotik, İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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