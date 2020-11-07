Van'da 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Başkale ilçesinin Belliyurt Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İran uyruklu H.J.B'nin evinde çuval içerisinde 12 paket halinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan H.J.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.