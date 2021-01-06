Van'da 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda 4 Ocak'ta Saray ilçesine bağlı Çaybağı Mahallesi'nde arazi araması yapan jandarma ekipleri, 15 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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