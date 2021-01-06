Van'da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
06.01.2021 10:34
Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Pusu faaliyeti sonrasında yapılan arazi aramasında, 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ve kimliği belirsiz şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN
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