Son Dakika Haberleri: Van'da 15 Kişilik Minibüste 32 Kaçak Yakalandı

Van'da 15 Kişilik Minibüste 32 Kaçak Yakalandı

52 dakika önce

Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 15 Kişilik Minibüste 32 Kaçak Yakalandı, System.String[]
VAN- Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Van- Hakkari karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste arama yapıldı. Minibüste Afganistan ve Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla F.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Polis, Gürpınar, Hakkari, Van, Güncel
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