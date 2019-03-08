Van'da 15 Kişilik Minibüste 32 Kaçak Yakalandı
58 dakika önce
Van-Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı.
Van- Hakkari
karayolunun Gürpınar
ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Van- Hakkari karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste arama yapıldı. Minibüste Afganistan
ve Bangladeş
uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla F.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:01 Kaynak: DHA
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