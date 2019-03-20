Son Dakika Haberleri: Van'da 15 Kişilik Minibüste 40 Kaçak Yakalandı

Van'da 15 Kişilik Minibüste 40 Kaçak Yakalandı

52 dakika önce

Van'da 15 kişilik minibüste 40 kaçak yakalandıVan'ın Edremit ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçak yakalandı.

Van'da 15 kişilik minibüste 40 kaçak yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları saptandı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan R.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Behçet DALMAZVAN, (DHA)-

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:16 Kaynak: DHA

Pakistan, Afganistan, Edremit, Van, Güncel
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