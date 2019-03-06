Van'da 15 Kişilik Minibüsten 39 Kaçak Göçmen Çıktı
1 saat önce
Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.
VAN- Hakkari
karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi. Gürpınar
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van
karayolu üzerinde uygulama noktası kurdu. Bu sırada karayolunda ilerleyen bir minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Polisler, 15 kişilik minibüsün kapılarını açtığında 18 Afganistan
, 9 Pakistan
, 9 Bangladeş
, 2 Suriye
, 1 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile karşılaştı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:28 Kaynak: DHA
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