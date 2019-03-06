Son Dakika Haberleri: Van'da 15 Kişilik Minibüsten 39 Kaçak Göçmen Çıktı

Van'da 15 Kişilik Minibüsten 39 Kaçak Göçmen Çıktı

1 saat önce

Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 15 Kişilik Minibüsten 39 Kaçak Göçmen Çıktı, System.String[]
VAN- Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi. 

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde uygulama noktası kurdu. Bu sırada karayolunda ilerleyen bir minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Polisler, 15 kişilik minibüsün kapılarını açtığında 18 Afganistan, 9 Pakistan,  9 Bangladeş, 2 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile karşılaştı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:28 Kaynak: DHA

Gürpınar, Hakkari, Van, Güncel
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