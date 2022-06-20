Van'da 15 metrelik tünel kazan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
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Van'da 15 metrelik tünel kazan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı gün yüzüne çıkardı

20.06.2022 13:02

Van'da kaçak kazı yapan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık yapıyı gün yüzüne çıkardı. 15 metrelik tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların ihbarı sonucu yakalandı. Olaydan sonra tünelin girişi taşlarla kapatılarak bölgede 7/24 nöbet tutuluyor.

Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de, definecilerin yaklaşık 3 ay kazı yaptığı ortaya çıktı. Kazı yapılan alandaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi.

ÇOBANLAR İHBAR ETTİ

Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu. Yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı.

BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, jandarma tarafından koruma altına alınan bölgede 7/24 nöbet tutuluyor. Van Müzesi yetkilileri bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.

Kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı
Kaçak kazı yapan defineciler, 2 bin 700 yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı
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Kaynak: İHA

Tuşba, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 15 metrelik tünel kazan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 15 metrelik tünel kazan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika
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