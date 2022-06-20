Kaynak: İHA

Tuşba, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da 15 metrelik tünel kazan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika

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