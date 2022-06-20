Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi Garibin Tepe'de, definecilerin yaklaşık 3 ay kazı yaptığı ortaya çıktı. Kazı yapılan alandaki toprağın plastik bidonla tünel içerisinden çekilerek dışarıya taşındığı tespit edildi.
Tünel içerisinde parçalanmış ipler ve plastik şişeler bulundu. Yaklaşık 10-15 metre uzunluğunda tünel kazan defineciler, çevredeki çobanların jandarmaya ihbarı ile yakalandı.
4 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, jandarma tarafından koruma altına alınan bölgede 7/24 nöbet tutuluyor. Van Müzesi yetkilileri bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da 15 metrelik tünel kazan defineciler, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık bir yapıyı gün yüzüne çıkardı - Son Dakika