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Van'da 15 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Van'da 15 şahıs tutuklandı

10.01.2022 09:02
Van'da 15 şahıs tutuklandı

Van'da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 15 kişi tutuklandı.

Van'da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 15 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 33 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalanmış ve 15 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 200 metre kablo, 50 kilogram bakır kombi tesisat kablosu, 14 adet güvercin, 3 adet cam krikosu, 2 adet stop lambası, 2 adet marş dinamosu, 2 adet boxer tipi köpek, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet hava akış kompresörü, 1 adet Mercedes webosta motoru, 1 adet dikiz aynası, 1 adet iç aydınlatma ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 21 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet fişek, 1 adet kalem silah, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 14,55 gram eroin maddesi, 11,04 gram metamfetamin maddesi, 11,04 gram bonzai, 8.44 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet fişek ele geçirilmiş olup 2 şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 15 şahıs tutuklandı
Van'da 15 şahıs tutuklandı
Van'da 15 şahıs tutuklandı
Van'da 15 şahıs tutuklandı
Van'da 15 şahıs tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Silah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 15 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 15 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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