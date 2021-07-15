Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları ziyaret edildi.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda şehitlik ziyareti yapıldı. Düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, şehit aileleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ömer Keskin'in dua etmesinin ardından mezarlık ziyareti programı son buldu. Protokol, mezarlık ziyaretinin ardından Yukarı Norşin Camiinde düzenlenen mevlit ve hatim programına katıldı. - VAN