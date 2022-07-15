VAN'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika
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VAN'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

15.07.2022 23:46

VAN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı.

VAN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında 'Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Emniyet kavşağında başlayan yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba İlçesi Belediye Başkanı Salih Akman, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, şehit aileleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Emniyet kavşağında başlayan yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Beşyol Kavşağı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edildi. Ardından 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin olduğu slayt ve 15 Temmuz video gösterimi yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik kapsamında yapılan etkinliklere katılan vatandaşlardan Betül Orhan, Bizim için bu olay dün gibi taze. Duygularımız tamamen taze. Demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz için burada nöbete geldik. Bundan önceki nöbetlerin hepsine de katıldık. Bize bu vatanı yeniden kazandırmak için canlarını verdikleri, şehit ve gazi oldukları için minnettarız. Vatanımız ile gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Her daim devletimizin ve cumhuriyetimizin koruyucu olacağımıza söz veriyorum dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Suna Baştürk ise bugün ailece yürüyüşte olmak istediklerini belirterek, Bugün Türk milletinin destan yazdığı bir gün. Hepimizin onur ve gururla geldiği bir gün. Mutluyuz sevinçliyiz. Bugün de ailece burada olmak istedik. İnşallah bundan sonra ülkemizde böyle kalkışmalar olmaz. Daha güzel günler olur dedi.

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Kaynak: DHA

Demokrasi, Van, Güncel, Son Dakika

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