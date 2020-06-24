Van'da 15 yaşından küçük çocuğu kandırıp terör örgütüne katılmasını sağlayan 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Van'da 15 yaşından küçük çocuğu kandırarak terör örgütü PKK'ya katılmasını sağlayan 3 sanıktan 2'sine müebbet ve 2 yıl 21 ay, birine de 10 yıl hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 yaşından küçük H.B'yi kandırarak terör örgütüne katılmaya ikna ederek, kırsaldaki teröristlere teslim ettikleri iddiasıyla haklarında iddianame hazırlanan S. B, M. B. ve R.B.'nin yargılandığı davanın karar duruşması, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanıklar duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, avukatları da salonda hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ve avukatları, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların ilgili sevk maddelerine göre cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S. B. ile R.B'nin "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 2 yıl 21'er ay, M.B'nin de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.