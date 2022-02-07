Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis - Son Dakika

Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2015'te 15 yaşından küçük H.B'yi dağa götürmekle suçlanan M.B, S.B. ve R.B. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına uygun şekilde, sanıkları "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "hürriyeti yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.