Üye Girişi
Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis - Son Dakika

Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis

07.02.2022 19:45
Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis

Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2015'te 15 yaşından küçük H.B'yi dağa götürmekle suçlanan M.B, S.B. ve R.B. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına uygun şekilde, sanıkları "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "hürriyeti yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 15 yaşından küçük çocuğu terör örgütü PKK'ya götüren 3 sanığa hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement