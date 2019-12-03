Son Dakika Haberleri: Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Karabet Kar geçidi bölgesinde karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları Karla kaplı yolda araçların geçişi İş makinelerinin yolda biriken karı temizlemesi Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karabet Kar geçidi bölgesinde karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları

Karla kaplı yolda araçların geçişi

İş makinelerinin yolda biriken karı temizlemesi Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:55 Kaynak: AA
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