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Van'da 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Karabet Kar geçidi bölgesinde karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları Karla kaplı yolda araçların geçişi İş makinelerinin yolda biriken karı temizlemesi Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:55 Kaynak: AA
Karabet Kar geçidi bölgesinde karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları
Karla kaplı yolda araçların geçişi
İş makinelerinin yolda biriken karı temizlemesi Van'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
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