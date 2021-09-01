Van'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü gekiplerince yapılan çalışmalarda, "silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan ve 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.Ü, güvenlik kamerası incelemeleri ve fiziki takipler sonucu Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli, işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.