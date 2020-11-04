Van'da 154 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 154 kilo eroin ele geçirildi
04.11.2020 10:00
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi.
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Edremit ilçesinde durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada, 300 paket halinde 154 kilo 165 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN
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