16 besiciye 1600 küçükbaş hayvan desteği sağlandı - Son Dakika

Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında 16 çiftçiye 1600 küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, kırsal gelir kaynaklarının arttırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla Valilik ile Ziraat Bankası Bölge Yöneticiliği tarafından imzalanan protokolle "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hayata geçirildi.

Proje ile üreticilere faizsiz 100 bin lira kredi desteği verilerek 5 yılda küçükbaş hayvan sayısının 1 milyon artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar 16 çiftçiye 1600 küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu, toplam destek tutarı 1 milyon 944 bin lirayı buldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında destek alan bazı çiftçilerle bir araya geldi.

Edremit ilçesine bağlı Doğan Mahallesinde projeden yararlanarak 100 küçükbaş hayvan alan Hasan Seyhan'a ait çiftliği gezen Bilmez, bölgede hayvancılığın daha çok geliştirilmesi için ciddi gayret gösterildiğini söyledi.

Projeden yararlanmak için şimdiye kadar 1200 çiftçinin valiliğe müracaat ettiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 900 çiftçimizin projesi uygun görüldü. Ziraat Bankasına projeleri gönderildi. Bunların hayvan alım işlemlerine başlandı. Şu an 16 civarında çiftçimizin hayvanları teslim edildi. 130 civarında çiftçimizin de inşallah yakında hayvanları teslim edilecek. Bu projeden yararlanmak için herhangi bir sınırlamamız yok. Vatandaş 100 bin liralık hayvan alımı için faizsiz kredi alacak. Faizin büyük bir kısmını devletin karşıladığı 50 bin liralık krediyi de kullanabilir. Bir yıl geri ödemesiz, 7 yıl içinde geri ödenecek bir kredidir. Vatandaşlarımızın ciddi bir ilgisi var. Özellikle bu pandemi sürecinden sonra köyüne dönmek için neden arayan çiftçimiz için bu proje ciddi bir can simidi oldu."

Devletten kredi desteği alarak hayvancılık yapmaya başladığını ifade eden Seyhan da "Krediden aldığımız 100 koyunumuz var. Ayrıca 300 keçimiz de var. Bu hayvanlardan elde ettiğimiz süt ve peynirleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. İşlerimiz çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Vali Bilmez'e, ziyaretinde Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da eşlik etti.