Van'da 160 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
50 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Başkale
'de 27, Çaldıran
'da 3, Çatak
'ta 125, Muradiye
'de 3 ve Saray
ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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