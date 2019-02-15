Son Dakika Haberleri: Van'da 160 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 160 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

50 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 160 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 27, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 125, Muradiye'de 3 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Muradiye, Çaldıran, Kar, Van, Güncel
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