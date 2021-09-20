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Van'da 164 adet cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 164 adet cep telefonu ele geçirildi

20.09.2021 08:40
Van'da 164 adet cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 164 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 164 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 164 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 164 adet cep telefonu ele geçirildi

Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 164 adet cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 164 adet cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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