VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL - Son Dakika
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VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

04.03.2022 09:49

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Başkale ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak ve Gürpınar ilçelerine bağlı 67 mahalle ile 97 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Başkale ilçesinde de bugün için eğitime ara verildi.

VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 164 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK; BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL - Son Dakika


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