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VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI - Son Dakika

VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

06.12.2021 08:11
VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

VAN'da polisin 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

VAN'da polisin 10 ayrı adrese düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese yapılan baskınlarda 17 organizatör, gözaltına alındı. Organizatörler ile kullanılan araç ve otel sahiplerine ise toplam 512 bin 461 TL idari para cezası uygulandı. Soruşturma devam ediyor.

VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 17 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI - Son Dakika
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