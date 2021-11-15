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Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı

15.11.2021 08:18
Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan baskında kullanılmayan bir iş yerinde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan baskında kullanılmayan bir iş yerinde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan kişilere yönelik çalışmaları devam ederken, İpekyolu ilçesinde faaliyet olmayan bir iş yerinde kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yerinde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ön Kabul Merkezi'ne gönderilirken, gözaltındaki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki sorgusu ise  devam ediyor.


Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, İpekyolu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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