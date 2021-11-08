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Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi

08.11.2021 09:19
Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN'da, polisin son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda, 17 kilo 778 gram farklı türlerde uyuşturucu ile 17 ecstasy hap ele geçirildi, 38 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, polisin son bir haftada düzenlendiği operasyonlarda, 17 kilo 778 gram farklı türlerde uyuşturucu ile 17 ecstasy hap ele geçirildi, 38 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 01- 07 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 12 kilo 045 gram eroin, 3 kilo 41 gram esrar, 4 gram afyon sakızı, 657 gram metamfetamin, 2 kilo 31 gram sentetik kannabinoid ve 17 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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