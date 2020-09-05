Van'da 17 kişilik minibüste 65 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van merkez İpekyolu ilçesinde 17 kişilik minibüste yurda yasadışı yollarla giriş yapan 65 kaçak göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada durumundan şüphelendikleri seyir halindeki minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 2 Myanmar, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 65 yasadışı yollardan yurda giriş yapan düzensiz göçmen ilegöçmen kaçakçılığı yapan M.G. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan M.G. isimli şüphelinin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek" denildi. - VAN