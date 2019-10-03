Son Dakika Haberleri: Van'da 17 yaşındaki çocuktan 24 gündür haber alınamıyor
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Van'da 17 yaşındaki çocuktan 24 gündür haber alınamıyor

22 dakika önce

Van'da 17 yaşındaki çocuktan 24 gündür haber alınamıyorVAN - Van'ın Erciş ilçesinde 'işe gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Yakup Taş isimli çocuktan 24 gündür haber alınamıyor.

Van'da 17 yaşındaki çocuktan 24 gündür haber alınamıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 'işe gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Yakup Taş isimli çocuktan 24 gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Abdulvahap Taş (48), oğlundan 8 Eylül 2019 tarihinden itibaren haber alamadığını belirterek, gören veya yerini bilenlerin güvenlik güçlerine veya kendilerine haber vermesinin istedi. Oğlunun kayıp haberini güvenlik güçlerine de bildirdiğini anlatan Abdulvahap Taş, "Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. 8 Eylül tarihinde 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Durumu polise ve jandarmaya da bildirdim. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Oğlum Yakup, 4 çocuğumun 3'üncüsüdür. 24 gündür arıyoruz. Gittiği her yerden hemen bize haber verirdi. Ama günlerdir ne bir telefon ne de bir mesaj alabiliyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin, bilenlerin Allah rızası için güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini istiyorum" dedi.

Van'da 17 yaşındaki çocuktan 24 gündür haber alınamıyor

Yakup Taş, Eylül, Erciş, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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