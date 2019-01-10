Van'da 175 İş Makinesiyle Karla Mücadele Ediliyor

Van Büyükşehir Belediyesince 175 iş makinesi ve 498 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesince 175 iş makinesi ve 498 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları yoğun çalışmalar sonucu açan belediye karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamasını önlüyor.



Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri 13 ilçe ve kent merkezinde 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarla mahalle ve mezra yollarını açık tutuyor.



175 iş makinesi ve 498 personelle karla mücadele çalışması yürüten belediye, hasta kurtarma operasyonlarında da sağlık ekiplerinin yardımına koşarak vatandaşların hastaneye ulaştırılmasını sağlıyor.



Gevaş ilçesinde yoğun kar yağışı altında çalışmalarını yürüten ekipler, tipi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşamasına rağmen ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Dağyöre Mahallesi yolunu 4 saatlik çalışma ile açtı.





Dağyöre mahallesinin muhtarı Erdal Yıldız, geçmişte yolların günlerce kapalı kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sayesinde çok şükür yollarımız kapalı kalmıyor. Aynı gün gelip yolumuzu açıyorlar. Bugün tekrar kar ve tipi nedeniyle kapanan yolumuz hemen müdahale edilerek açıldı. Sağ olsunlar yolumuzu kapalı bırakmıyorlar. Şu anda mahallemizde kar kalınlığı ortalama 1 metre. Ona rağmen yollarımız açık."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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