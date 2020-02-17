Van'da 176 bin metreküp kar şehir dışına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 176 bin metreküp kar şehir dışına taşındı - Son Dakika

Van'da 176 bin metreküp kar şehir dışına taşındı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan yağışların ardından 176 bin metreküp karı kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan yağışların ardından 176 bin metreküp karı kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 yılın en ağır kışının yaşandığı ilde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip, Özalp yolu üzerindeki eski çöp alanı ve Sıhke Gölü'ne taşıyor.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 11 bin kamyon seferiyle 176 bin metreküp karın taşındığı eski çöp alanında kar tepeleri oluştu.

Kamyon şoförü Murat Sagun, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl kış mevsiminin çok yağışlı geçtiğini belirten Sagun, "Bu iş cesaret gerektiriyor, çünkü çok zor şartlarda çalışıyoruz. Şehir merkezinden taşıdıklarımızla kar tepeleri oluşuyor. Burada kar dökecek yer kalmadı. Çalışmalarla, şehir merkezini tamamen kardan arındıracağız." diye konuştu.

Van'da 176 bin metreküp kar şehir dışına taşındı

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:27 Kaynak: AA
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