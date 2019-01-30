Son Dakika Haberleri: Van'da 179 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 179 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 179 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 25, Başkale'de 35, Çaldıran'da 9, Çatak'ta 45, Gevaş'ta 16 ve Gürpınar ilçesinde ise 49 olmak üzere toplam 179 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta, kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 4, Van'da eksi 4, Bitlis'te eksi 8, Hakkari'de eksi 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise; Van'da 4, Bitlis'te 1, Muş'ta 1 ve Hakkari'de 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Çaldıran, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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