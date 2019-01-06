Son Dakika Haberleri: Van'da 18 Bin 228 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van'da 18 Bin 228 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

7 dakika önce

VAN'da jandarmanın yol kontrollerinde ve bir eve düzenlediği operasyonda toplam 18 bin 228 paket, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da 18 Bin 228 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'da jandarmanın yol kontrollerinde ve bir eve düzenlediği operasyonda toplam 18 bin 228 paket, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin İran sınır hattından yasa dışı yollarla sigara getirip evinde depoladıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişinin Yukarı Tangalı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 15 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

?Başkale, Gürpınar, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde ise 2 bin 858 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 

Kaçakçılık olaylarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Jandarma, Van, Güncel
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