Son Dakika Haberleri: Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)
Son Dakika Güncel Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2) - Son Dakika

Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)

6 saat önce

ERCİŞ'TE 3 BİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEFERBER OLDUVan'ın Erciş ilçesinde 3 bin öğretmen, ara tatilde aynı günde 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti.

Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2), System.String[]

ERCİŞ'TE 3 BİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEFERBER OLDU

Van'ın Erciş ilçesinde 3 bin öğretmen, ara tatilde aynı günde 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da öğretmenlerin bu ziyaretine eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için ilçede görev yapan 3 bin öğretmen, aynı günde 20 bin öğrenciyi ziyaret etti. Projeye, İlçe Kaykakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de destek verdi. Van Yolu Mahallesi ile Salihiye Mahallesi'deki aileleri ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve öğretmenler, Kemal Sarıyıldız ve Abdullah Taş'ın evlerine misafir oldu. Velilerle sohbet edip, öğrencilerin durumları hakkında bilgi veren Kaymakam ve öğretmenlere, çay ikramında bulunuldu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede aynı günde 20 bin öğrencinin evlerinde ziyaret edildiğini belirterek," Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte  başarılı öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Milli eğitim Bakanlığımızın bu uygulamasını çok kıymetli buluyorum. Bugün 3 bin öğretmenimiz, 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret ettiler. Ben bu çalışmayı veliler ve okul arasındaki bağın güçlenmesi açısından çok kıymetli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Valimize, hocalarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),


Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek Son dakika: Cumhuriyet davasında karar açıklandı! Kadri Gürsel beraat etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:09:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]