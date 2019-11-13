Son Dakika Haberleri: Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde KIRAN-6 operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 kilogram TNT ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde KIRAN-6 operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 kilogram TNT ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkii kırsalında 12 Kasım 2019 tarihinde KIRAN-6 Şehit Güvenlik Korucusu Sami Gülmez Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet RPG 7 roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikov Piyade tüfeği, 4 adet EYP düzeneği, 14 adet savunma tipi el bombası, 34 adet anti tank roketatar mühimmatı, 105 adet roketatar sevk fişeği, bin 465 adet 7,62 mm fişek, 3 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı
"Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:48:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]