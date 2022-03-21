Van'da 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 18 kişi tutuklandı

21.03.2022 08:36
Van'da 18 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 kişi tutuklandı.

Van'da hırsızlık ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14 - 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 53 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalanmış ve 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 6 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 1 adet saat ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kurusıkı fişeği, 1 adet av tüfeği, 5 adet tüfek kartuşu ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 2 aranan şahıs yakalanmış ve suçüstü hırsızlık olaylarında muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 18 kişi tutuklandı
Van'da 18 kişi tutuklandı
Van'da 18 kişi tutuklandı
Van'da 18 kişi tutuklandı
Van'da 18 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı Van'da 56 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 18 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
08:33 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte güncel döviz kurları
08:25 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! İşte 21 Mart güncel altın fiyatları
08:13 Havalar ısınıyor: İşte 21 Mart 2022'de bütün yurtta hava durumu
08:05 Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı
08:04 Rus-Ukrayna savaşının 26. günü: Bir yanda füzelerle savaş, diğer yanda müzakereler
08:01 Hızını alamayan Mustafa Sarıgül, bu defa vatandaşı tokatladı
00:56 Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
00:10 Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu
23:59 AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 08:42:16. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 18 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement