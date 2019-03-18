Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir dizi program düzenlendi.

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle bir dizi program düzenlendi.



Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'ndeki Zeve Şehitliği'nde düzenlenen program, anıta çelenk bırakılması ile başladı. Burada konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kahramanlık destanlarından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Türk Milleti olarak, sizlerin bize bıraktığı şanlı tarihimizle gurur duyuyor ve gelecek nesillerimize aynı bilinçle aktarmanın gayretiyle hareket ediyoruz. Tarihimize yazılan kahramanlık destanlarımızdan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde, bizlere huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu kutsal vatanı canlarını feda ederek bırakan başta Zeve Şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki; tarihimiz böylesi kahramanlıklarla doludur. Bu kahramanlıkların en önemlisi şüphesiz ki istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi'dir. Bu zafer, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile bir bütün olmuş milletimizin kardeşliğinin simgesidir" dedi.



Vatanı, bayrağı, mukaddesatı, namusu korumak; Malazgirt, Çanakkale, Zeve'de ve terörle mücadelede canını hiçe sayarak şehit olan kahramanların torunları olarak mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İşte bu ruhla ve yüce Allah'ın izniyle ilelebet hainlere, zalimlere, bu milletin birlik ve dirlik içerisinde güçlenip büyümesini istemeyenlere ve vatanımıza göz diken art niyetlilere asla fırsat vermeyeceğiz. Bizler, şühedanın niçin can verdiğini idrak eden bir nesiliz. Bunu 15 Temmuzda bütün dünyaya gösterdik. Milletimiz, adeta Kurtuluş Mücadelesi ruhuyla hareket ederek bir kez daha en güçlü birlikteliğini göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir. Bu vesileyle başta bu şehitlikte yatmakta olan kahramanlar olmak üzere, bu kutsal topraklar için canını veren tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."



Zeve Şehitliği'nin gezilmesi ve duaların okunması ile devam eden program, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Garnizon Komutanlığı Bandosu bir konser verdi. Şiirlerin okundu ve türkülerin seslendirildiği programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı. Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından oratoryo sahnelendi. Program, resim sergisinin gezilmesi ve Double Tree By Hilton Van Otel'de şehit ailelerine yemek ikramıyla son buldu.



Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ile öğrenci ve öğretmenleri katıldı. - VAN

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