Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı

6 saat önce

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı, System.String[]

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.


Tuşba ilçesindeki Zeve Şehitliği'nde düzenlenen program, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile Van Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki'nin şehitliğe çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden program, askerler tarafından şeref atışı yapılması ve Kur'an tilavetiyle son buldu.


Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, vali yardımcıları, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Öte yandan, Van'ın ilçelerinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi. - VAN

Çanakkale, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:30 Kaynak: İHA

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