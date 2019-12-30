Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 18 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 18 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 12, Başkale'de 2 ve Gürpınar ilçesinde 4 olmak üzere toplam 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Akşam saatlerinden sonra Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı İzmir'de yollar karla kaplandı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat

Son Dakika Haberleri
16:02 Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
16:02 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
16:02 Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
16:02 Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu - Son Dakika
16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
16:00 Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:06:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]