Son Dakika Haberleri: Van'da 188 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 188 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 188 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 188 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 188 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 15, Çatak'ta 118, Gevaş'ta 14 ve Gürpınar ilçesinde ise 39 olmak üzere toplam 188 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 6, Bitlis'te eksi 8, Hakkari'de eksi 4 ve Muş'ta eksi 10 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Bitlis'te eksi 2, Muş'ta eksi 1 ve Hakkari'de eksi 2 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

Başkale, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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