Son Dakika Haberleri: Van'da 19 Bin 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 19 Bin 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

10 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 19 Bin 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Yukarı Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Temelli Mahallesi sınırlarında icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli minibüsün kısa sürede durdurulduğu belirtildi. Şüpheli minibüste yapılan kontrol ve aramada, 13 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan, Saray ilçesi Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Keçikaya Mahallesi sınırlarında devam eden önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüpheli bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 5 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüpheli şahsın valizinin içerisinde bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi. Üç olayda toplam 19 bin 970 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Gökhan Ünal: Aziz Yıldırım Başkan Olsaydı Takım Bu Kadar Kötü Olmazdı Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:47:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 19 Bin 970 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]