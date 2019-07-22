Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:29 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.
Kontrollerde 2'si çocuk, 4'ü kadın 19 Bangladeş
ve Afganistan
uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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