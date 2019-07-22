Son Dakika Haberleri: Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.
Kontrollerde 2'si çocuk, 4'ü kadın 19 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:29 Kaynak: AA
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