Van'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği - Son Dakika

Van'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Valilik önünde yapılan törende Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Atatürk Anıtına Valilik ve Büyükşehir Belediyesi çelengini, Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu garnizon komutanlığı çelengini, Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Oğur ise dernek çelengini bıraktı. Çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek Vali Bilmez ve Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu, törene katılanların gününü kutladı. Etkinlikler kapsamında Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda Kore ve Kıbrıs gazileriyle bir araya gelen Vali Bilmez, gazilerle tanıştıktan sonra sorun ve taleplerini dinledi. Milletin birlik ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan ve bu uğurda canlarını feda eden şehit ve gazilere sonuna kadar sahip çıktıklarını ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, devletin bütün imkanlarıyla şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu ve her türlü desteği sağlamaya gayret gösterdiklerini söyledi. Gazilere Türk Bayrağı tablosunun taktim edilmesiyle son bulan programa, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman ve gaziler katıldı. - VAN