Van'da 19 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 19 kilo 103 gram uyuşturucu ele geçirildi
06.11.2020 13:38
Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 13 kilo 381 gram Metamfetamin, 5 kilo 722 gram toz esrar ile 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 13 kilo 381 gram Metamfetamin, 5 kilo 722 gram toz esrar ile 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, Özalp ilçesi Damlacık Mahallesi Gölet Mevkiinde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı istihbari bilgisinin alınması üzerine söz konusu arazi kesiminde 5 Kasım 2020 günü saat: 23: 30 sıralarında operasyon icra edildi. İcra edilen pusu faaliyeti sonucunda; 29 paket halinde 13 kilo 381 gram Metamfetamin, 6 paket halinde 5 kilo 722 gram toz esrar olmak üzere toplam 19 kilo 103 gram uyuşturucu madde ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs veya şahıslara yönelik adli soruşturma devam ediyor" denildi. - VAN
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