19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobil kılıflarına gizlenmiş 19 kilo 300 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, bir kargo şubesinde narkotik köpeği "Zeus"un katılımıyla yapılan aramada, otomobil kılıfları arasına gizlenmiş 38 pakette 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.