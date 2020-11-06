Van'da 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

06.11.2020 13:57
Van'da 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde 19 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde 19 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Damlacık Mahallesi Gölet mevkisinde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede düzenlenen operasyonda, 29 paket içerisinde 13 kilogram 381 gram sentetik uyuşturucu ve 6 pakette 5 kilogram 722 gram toz esrar ele geçirildi.

Toplam 500 paket kaçak sigaranın da ele geçirildiği operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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