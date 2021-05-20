Van'da 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi: 8 kişiye 29 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

Van'da 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi: 8 kişiye 29 bin TL ceza kesildi

VAN - Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirilirken, 8 kişiye ise 29 bin 236 TL para cezası uygulandı.

15 Nisan-15 Temmuz döneminde gölden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri, 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Erciş Merkez Jandarma ve Çelebibağ Karakolu, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ve Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş ve Muradiye ilçelerinde bulunan Zilan ve Bendimahi çaylarında kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında 2,5 ton inci kefali balığı ele geçirilirken, manyat ve serpme ağlarına ise el konuldu. El konulan ölü balıklar imha edilmek üzere el konulurken, manyat ve serpme ağlar ise kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi.

Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri kapsamında 8 kişiye 29 bin 236 TL idari para cezası uygulandı.