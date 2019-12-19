Van'da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Van'da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi Kaçit Mahallesi Körüklü Deresi kırsalında 18 Aralık 2019 tarihinde Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon esnasında 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarma, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Otobüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı! Karı koca hayatını kaybetti Babaannesi iz sürdü, polis uyuşturucu satan çiftin elinden kurtardı Boş araziye atılan kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
15:44 Arkadaşını öldüren Youtuber tutuklandı - Son Dakika Haber
15:44 Akılalmaz görüntü: Elektrik direğine kuş yerine çekyat kondu! - Son Dakika Haber
15:43 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika Haber
15:39 Kraliçe, Parlamento açılış konuşmasını gerçekleştirdi - Son Dakika Haber
15:38 Bakan Pakdemirli'den zeytin üreticilerine müjde - Son Dakika Haber
15:26 Hollanda mahkemesi sözlü taciz yasağını ifade özgürlüğüne aykırı buldu - Son Dakika Haber
15:21 Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 15:46:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]