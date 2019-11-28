Son Dakika Haberleri: Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van'da 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da 2 ayda 163 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van'da 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında 69 operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonlarda, 163 bin 384 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 120 kişi hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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