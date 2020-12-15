Van'da 2 ayrı trafik kazası 1 yaralı - Son Dakika

Van'da 2 ayrı trafik kazası 1 yaralı
15.12.2020 11:34
Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Takla atan otomobilde bulunan 4 kişi, kazayı yara lamdan atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi eski öğretmenevi kampı civarında meydana geldi. İlk kaza, Mehmet Akyol yönetimindeki, 31 KEY 02 plakalı Opel Astra otomobil yolun kaygan olmasından dolayı takla attı. 4 kişinin bulunduğu otomobilde kimsenin dahi burnu kanamadan kazayı yara almadan atlattılar. Diğer kaza ise ilk kazanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun kaygan olmasından dolayı yol kenarındaki taşlara çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. - VAN
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