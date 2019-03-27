Son Dakika Haberleri: Van'da 2 Bin 273 Sandıkta 652 Bin Seçmen Oy Kullanacak

Van'da 2 Bin 273 Sandıkta 652 Bin Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Vanlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek üzere 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Van'da 2 Bin 273 Sandıkta 652 Bin Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Vanlılar, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek üzere 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

5 yılda 75 bin 692 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Van'da 652 bin 878 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentteki seçmen sayısı 75 bin 692 arttı.

Van'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 227 sandık kurulurken, bu seçimlerde 2 bin 273 sandık kurulacak.

En fazla seçmen İpekyolu'nda

Van'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise İpekyolu. 190 bin 922 kayıtlı seçmenin bulunduğu İpekyolu ilçesinde 583 sandık kurulacak.

İpekyolu'ndan sonra ikinci sırada 341 sandık ve 98 bin 754 seçmenle Erciş, üçüncü sırada da 292 sandık ve 88 bin 933 seçmenle Tuşba ilçesi geliyor.

34 sandık ve 7 bin 915 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Bahçesaray'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Bahçesaray 37 7 bin 915

Başkale 123 28 bin 720

Çaldıran 134 33 bin 133

Çatak 54 12 bin 766

Edremit 239 76 bin 181

Erciş 341 98 bin 754

Gevaş 73 18 bin 865

Gürpınar 107 21 bin 826

İpekyolu 583 190 bin 922

Muradiye 112 27 bin 810

Özalp 130 35 bin 346

Saray 48 11 bin 707

Tuşba 292 88 bin 933

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Yolları Kapattı, Hasta Ambulansa 2 Kilometre Brandayla Taşındı Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 2 Bin 273 Sandıkta 652 Bin Seçmen Oy Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]