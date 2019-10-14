Van'da 2 bin 411 bebeğe

Van Büyükşehir Belediyesi, "Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan 2 bin 411 aileye bakım seti hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yeni bebekleri olan ailelere bakım seti hediye ediliyor.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden belediye ekipleri, annelere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, izinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bakım çantası hediye etti.



Şu ana kadar 2 bin 411 anneye bakım seti hediye edildiğini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, projeyle ailelerin mutluluğuna ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Allahverdi, doğum raporuyla belediyeye başvuran ailelere bakım seti de verdiklerini aktardı.